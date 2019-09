publié le 17/09/2019 à 10:20

À partir de ce mardi 17 septembre et jusqu’à nouvel ordre, la métropole lilloise déconseille d’utiliser l’eau du robinet pour les biberons des nourrissons de moins de six mois. En cause : une pollution bien particulière.

C'est une pollution due aux munitions de la Première guerre mondiale. Difficile de faire le lien entre eau du robinet, Première Guerre mondiale, biberon et pollution mais ce n'est pas un message codé.

Comme dans beaucoup d’autres endroits en France, le département du Nord souffre de la sécheresse. Après trois étés caniculaires, les nappes phréatique sont à sec. Or, quand il fait chaud, on a besoin de plus d’eau et il faut aller la chercher plus profond. La Métropole Européenne de Lille, 90 communes, doit donc utiliser des forages dans des nappes phréatiques riches en perchlorates. Le perchlorate est en fait une particule que l’on retrouve dans les explosifs des obus, et le nord de la France a été particulièrement touché par la guerre de 1914-1918.

D'autres départements concernés

100 ans après le premier conflit mondial, certains continuent à en payer le prix. Dans le Nord et l’Est de la France, il peut arriver de bêcher son jardin et de tomber sur un objet métallique.

En 2017, dans un rapport de l’association Robin des Bois, il était expliqué que 500 à 800 tonnes de munitions anciennes sont découvertes chaque année. Des alertes au perchlorates ont déjà été lancées dans le Pas-de-Calais et un plan de déminage à grande échelle est réclamé.

Enfin, les cartouches des chasseurs et des amateurs de tirs sportifs sont responsables d’une autres sorte de pollution : le plomb. Selon une étude européenne, 30 à 40.000 tonnes de plomb sont utilisées chaque année en Europe dans des munitions. Les oiseaux, en les ingérant, sont les premières victimes et les nappes phréatiques les absorbent, et pourtant il existe des cartouches propres.

Le plus : l'industrie de la mode se verdit

Selon une étude réalisée par l’Institut Français de la Mode, près de la moitié des consommateurs européens ont acheté des produits de mode responsable en 2019. Une consommation qui s’établit à 45,8% pour le marché français.



La provenance et le mode de fabrication sont désormais connus des consommateurs, et ça les intéresse. Longtemps à la traîne, la mode devient responsable.

La note : 15/20 à Saint-Etienne pour l'installation de panneaux solaires

La métropole de Saint-Etienne a annoncé l'installation de panneaux solaires. La ville veut implanter l'équivalent de trente terrains de foot dans la capitale du département de la Loire et devenir "la ville la plus solaire de France".



Le premier objectif est d'alimenter la moitié du tramway grâce au panneau photovoltaïque. En 2050, l'objectif de Saint-Etienne est de "rendre le territoire de l'agglomération autonome", soit 45 communes.