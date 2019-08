Pénurie d'eau : qu'est-ce que le "jour zéro" qui approche ?

publié le 30/08/2019 à 13:20

Le World Ressources Institute (WRI) a dévoilé un communiqué sur la crise mondiale de l'accès à l'eau potable. Elle juge que ce fléau est "sous-estimé." Le "jour zéro", cette date limite où plus aucune goutte d'eau douce ne sera disponible, se rapproche de plus dans certaines zones du globe.

Tout d'abord, certains pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud, comme le Pakistan, l'Inde ou le Botswana se trouvent déjà dans une situation de "stress hydrique extrême." Comme l'explique Courrier International, cela signifie qu'au-delà d'avoir de faibles ressources d'eau douce, ces pays ne savent pas les gérer. Lorsqu'une période de sécheresse arrive, ils ont déjà épuisé leurs nappes phréatiques.

Une autre catégorie, moins grave tout de même, dans lesquels se trouvent quelques pays européens comme l'Italie, la Grèce ou la Péninsule ibérique, il s'agit des pays en situation de "fort stress hydrique". Au total, ils sont 27 dans ce cas.

Cette dernière catégorie pourrait s'aggraver à cause du changement climatique, qui rend les précipitations imprévisibles et irrégulières et perturbe donc les réserves d'eau de certains pays.