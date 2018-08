Lilâ Le Bas, présidente de l'UNEF, est l'invitée de RTL

publié le 20/08/2018 à 07:15

Les universités françaises ont connu une année scolaire 2017-2018 mouvementée. Le mouvement de contestation contre la réforme de l'accès à la fac a en effet paralysé de nombreux sites et perturbé la tenue des examens dans plusieurs villes de France. Alors que la rentrée 2018 approche, la présidente de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF), Lilâ Le Bas, reviendra dans le studio de RTL sur cette situation.



Elle évoquera également le rapport annuel du syndicat sur le coût de la rentrée pour les étudiants, que nous avons pu consulter et qui montre que le budget moyen mensuel d'un jeune sera de 837,72 euros, en hausse de 1,31% par rapport à celui de l'année dernière. Un état de fait lié notamment à la hausse du logement et du transport, qui sont les deux postes de dépense principaux des étudiants.

L'UNEF souhaite donc mettre la pression sur le gouvernement au sujet de sa politique envers les jeunes et désire une réforme profonde du système des aides sociales. De nombreux étudiants doivent, pour financer leur cursus, trouver un petit boulot à côté de leurs études, augmentant ainsi les risques d'échec scolaire.

>> Une interview à suivre en direct vidéo à partir de 7h45