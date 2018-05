La présidente de l'Unef répond aux critiques sur son voile et tacle Collomb

publié le 20/05/2018 à 18:21

Depuis plusieurs jours, l’Unef est sous le feu des critiques. Maryam Pougetoux, une femme femme voilée, est présidente du syndicat étudiant à l’université Paris-IV. Son apparition devant les caméras a déclenché une vive polémique. Et ce jusque dans les rangs du gouvernement.



Vendredi 18 mai, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a jugé "choquant" qu'une dirigeante de l'Unef à Paris porte un voile islamique, assimilant ce choix à du "prosélytisme". Il estimait alors que son voile marquait une "différence" avec la "société française". "On le voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui au travers de ces signes sont dans la provocation", a-t-il lancé sur BFM TV.

Une sortie qui n'est pas passée inaperçue, provoquant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 20 mai, la principale intéressée a décidé de prendre la parole. Et autant dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que cette histoire "monte aussi haut" au point de devenir "presque une affaire d'État".

Interrogée par le site Buzzfeed, Maryam Poutefoux dénonce dès lors la position de Gérard Collomb. "C'est assez pathétique de la part d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos, aussi violents. Sachant que mon voile n'a aucune fonction politique. C'est ma foi. Après oui, c'est visible, mais ce n'est pas pour autant du prosélytisme. Je dois presque me justifier de mon choix alors que je ne devrais pas", regrette-t-elle.



Un symbole politique ?

Et la jeune femme, âgée de 19 ans, ne s'est pas arrêtée là alors que Gérard Collomb avait évoqué le lien entre l'islam et Daesh. "Il faut savoir que tout vient de l'éducation (...) Je me considère comme étant intégrée et je n'ai rien à voir avec Daesh. Je suis une citoyenne française, j'ai fait des études en France, dans des établissements laïcs et publics, mon voile n'a aucun lien avec ça", réplique-t-elle.



Réfutant tout "symbole politique" derrière ce voile, contrairement à ce que Marlène Schiappa a laissé entendre, Maryam Pougetoux conclut : "On lui donne une signification que moi-même je ne lui donne pas".