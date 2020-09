Licenciements : la CGT lance une carte interactive pour recenser les plans sociaux

publié le 29/09/2020 à 03:18

"Stopper la casse sociale en France." C'est le but recherché par des salariés de la CGT en lançant ce lundi 28 septembre un site internet, stoplicenciement.fr. Une carte interactive permet d'y recenser les plans sociaux prévus sur le territoire français dans les prochains mois.

Le site stoplicenciement.fr a été créé par des salariés CGT de l'usine de transformation de matières premières agricoles Cargill Haubourdin (Nord), ainsi que plusieurs syndicats d'autres régions. Sur la carte, des dizaines de points rouges ont été placés, indiquant la position de l'entreprise ayant annoncé un plan social, son nom, ainsi que le nombre de licenciements.

"Nous avons de très grosses craintes pour notre avenir et celui des futures générations. Il s'agit d'aider les salariés concernés à se rassembler et à se fédérer," a déclaré à francetvinfo Dorian Vallois, délégué syndical CGT au sein de l'usine Cargill, dans laquelle un plan social pourrait conduire à 186 licenciements sur 300 employés au total.

Un projet de loi pour justifier les plans sociaux

À ce jour, 112 plans de licenciement sont recensés sur la carte, dont Auchan, Conforama, Axa, Boiron ou encore Michelin. Le site encourage également les salariés et syndicats à s'inscrire et signaler les licenciements économiques prévus au sein de leur entreprise, dans le but de rassembler et "organiser des initiatives collectives," précise Dorian Vallois.

Un projet de loi a également été créé permettant de donner plus de pouvoir "aux salariés et à leurs représentants afin qu’ils puissent bloquer un plan de licenciement qui n’a pas de justification valable avant que les salariés soient licenciés."