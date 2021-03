publié le 27/02/2021 à 14:45

L'écrivain Alexandre Jardin est heureux. Depuis vendredi, les librairies sont considérées comme des commerces essentiels. Concrètement, si confinement il y a : aller acheter un livre devient un motif valable pour sortir. En novembre, lors du deuxième confinement, beaucoup s'étaient battus pour cette reconnaissance et c'est RTL qui a appris la nouvelle à Alexandre Jardin.

"Je suis content, je suis content, je suis content. Il faut toujours se battre pour ses valeurs. Et ça, c'est une vraie victoire collective. On rétablit la France dans ses valeurs. Il n'y a rien de plus joyeux que lorsque ce pays arrête d'être indigne. J'adore ça. J'aime la France et le livre. C'est une histoire d'amour, une histoire d'identité. On est l'autre peuple du livre", se réjouit l'écrivain.

"À force d'emmerder le gouvernement, on a aussi aidé Bachelot à gagner. Et tout à coup, les librairies sont des commerces essentiels. Donc, prenons soin nous-mêmes de notre pays. Lorsqu'on voit un truc qui déconne, bougeons-nous le cul", insiste Alexandre Jardin.

Les habitants de Nice et Dunkerque vont donc pouvoir sortir avec attestation pour s'acheter un livre s'ils le souhaitent. Depuis 6 heures ce matin, ils sont confinés pour le week-end. Le premier ministre Jean Castex doit quant à lui s'entretenir aujourd'hui avec les préfets des vingt départements placés sous surveillance accrue.