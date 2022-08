"Les Traîtres" : Loup-Garou, Among Us, Saboteur… ces jeux où vous devez duper vos amis

Le jeu Among Us

14 personnalités cohabitent ensemble pendant près d'une semaine et doivent débusquer trois "traîtres" cachés dans le groupe. Tel est le concept de la nouvelle émission de M6, Les Traîtres, dont le premier épisode a été diffusé mercredi 17 août à 21h10. Pour les "traîtres", l'objectif est de se fondre dans la masse et d'éliminer les "loyaux" les uns après les autres sans se faire démasquer.

Mensonges, bluff, stratégies, manipulations... Certains ont peut-être découvert cette mécanique ce mercredi sur M6, pourtant elle est aujourd'hui très plébiscitée par les amateurs de jeux de société ou même de jeux vidéo.

Cette mécanique a été popularisée par le jeu de société Les Loups-garous de Thiercelieux, sorti il y a déjà une vingtaine d'années. Elle permet surtout de réunir un grand nombre de joueurs (plus d'une dizaine), ayant tous, ou presque, un but commun. Alors en attendant le prochain épisode des Traîtres sur M6, RTL vous présente 4 jeux pour duper vos amis.

Les Loups-Garous de Thiercelieux

Commençons par le plus connu, celui qui a inspiré tous les autres. Communément appelé "Loup-Garou", Les Loups-Garous de Thiercelieux est un jeu de société entre 6 et 24 joueurs ainsi qu'un meneur de jeu. Chaque joueur incarne un Villageois ou un Loup-Garou. Pour les Villageois, le but est de démasquer et tuer tous les Loups-Garous en votant contre eux et pour les Loups-Garous, d'éliminer tous les Villageois et ne pas se faire démasquer. Pour rajouter du piment aux parties, certains Villageois se voient attribuer des rôles spéciaux comme la Voyante qui, chaque nuit, découvre la vraie personnalité d’un joueur de son choix ou la Petite Fille, qui peut espionner les Loups-Garous pendant leur réveil.

Les Loups-Garous de Thiercelieux est également disponible en ligne ou en version mobile sur iOS et Android.

Saboteur

Saboteur est un jeu de société qui nécessite moins de narration et de joueurs (entre 3 et 10) que Les Loups-Garous de Thiercelieux. Ici, chaque jouer incarne un nain avec pour but de mettre la main sur le trésor. Les joueurs doivent s'entraider pour faire évoluer le chemin de la mine vers ce trésor. Certains en revanche, sont des saboteurs et vont, sans que vous le sachiez, vous mettre des bâtons dans les roues. Le but est donc de les démasquer. Tout l'enjeu stratégique pour les saboteurs, réside dans le fait de bloquer suffisamment les autres joueurs pour les priver du trésor, mais pas de manière trop flagrante, ce qui les démasquerait.

Among Us

Parce qu'il n'est pas toujours facile de se réunir à 6,7, voire 10 autour d'une table, il existe des jeux vidéo qui reprennent cette mécanique, à commencer par Among Us, lancé en 2018 et qui a connu un énorme succès au printemps 2020, lorsqu'une bonne partie de la planète s'est retrouvée confinée pour cause de pandémie de Covid-19. Le but ici, est de réaliser des tâches à bord d'un vaisseau spatial. Chaque joueur à un nombre de tâches à réaliser aux quatre coins du vaisseau mais problème, certains joueurs sont des imposteurs.

Ils peuvent non seulement passer par des souterrains ou vous handicaper en coupant l'électricité, mais ils ont surtout le pouvoir d'assassiner les passagers du vaisseau. Le but est donc de signaler lorsque vous tombez sur un cadavre et de porter des accusations en fonction de la position de chacun dans le vaisseau afin de démasquer les imposteurs. De quoi donner lieu à de longues séances d'interrogatoires. Il n'est pas rare de voire l'imposteur tuer quelqu'un sous vos yeux... À vous de convaincre les autres joueurs.

Among Us est disponible sur Playstation, Xbox, Nintendo Switch et PC, ou encore en version mobile, iOS et Android.

Undercover

Undercover : l'Espion oublieux ou Undercover est un jeu mobile qui peut se jouer à la fois en ligne avec des amis ou inconnus, mais aussi hors ligne sans wifi, avec un seul téléphone. Vous pouvez être un Civil, l'Undercover ou Mr. White. Tous les joueurs se voient attribuer un mot. Pour les Civils, il s'agit du même mot, mais pour l'Undercover, un mot légèrement différent. Mr. White en revanche ne reçoit aucun mot. La subtilité de ce jeu est que, hormis Mr. White, les joueurs ne savent pas dès le début, s'ils sont Civil ou Undercover. Ils vont devoir décrire leur mot progressivement en essayant d'une part de connaitre leur rôle et d'autre part de démasquer l'Undercover et Mr. White. Ce dernier n'ayant aucun mot, doit improviser, survivre jusqu’à la fin ou deviner le mot secret des Civils.



Undercover : l'Espion oublieux est disponible sur iOS et Android.

