publié le 02/01/2020 à 03:30

Cela fait près de 30 ans qu'une controverse est au cœur des débats en paléontologie : existait-il une espèce naine de tyrannosaures ? Le paléontologue Robert Bakker l'avait affirmé en 1988 en reclassifiant un spécimen découvert en 1942. Exposé au muséum d'histoire naturelle de Cleveland, il devint le premier membre d'une espèce nouvelle baptisée Nanotyrannus.

En 2001, une autre équipe avait découvert le fossile presque complet d'un autre petit tyrannosaure près d'Ekalaka, dans le Montana, dans la célèbre formation de Hell Creek. Baptisé Jane, l'animal, à peine plus grand qu'un cheval de trait, fut rapidement décrit comme un Tyrannosaurus rex juvénile.

Dans une étude publiée, mercredi 1er janvier, par Science Advances, des paléontologues ont procédé à une analyse microscopique de l'intérieur des os du tibia et du fémur de Jane, et d'un autre fossile moins complet, nommé Petey. Cette technique dite de paléohistologie a confirmé que les deux étaient des individus immatures, et non des adultes. Par extension, les auteurs jugent peu probable l'existence de Nanotyrannus.

"Tout le monde adore les T-Rex, mais on ne sait pas grand-chose sur la façon dont ils grandissent", dit Holly Woodward. "C'est sûrement le dinosaure le plus célèbre du monde, mais on n'a principalement que des squelettes très grands".