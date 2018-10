VIDÉO - Les repas de famille seraient bons pour le moral des Français

publié le 04/10/2018 à 17:06

On y rit, on y bavarde, on s'y dispute aussi parfois. Les moments passés à table seraient un temps prisé dans notre pays, et plus particulièrement les réunions en famille. Selon une étude, ces repas partagés avec les siens figurent en tête des instants heureux pour 43% des Français. Arrivent ensuite les soirées entre amis et les moments "solos". En revanche, seuls 23% citent les repas en couple comme source de bien-être. Encore pire, les soirées entre collègues ne seraient appréciées que de 2% des personnes interrogées.



Les Français aiment ces moments conviviaux autour d'un bon repas, alors autant les faire durer ! Avec près de 2h13 passées à table par jour (petit-déjeuner, déjeuner et dîner), ils sont même les champions en la matière devant les Italiens et les Grecs, selon l'OCDE. A l'extrême opposé, les Américains ne passent pas plus d'une heure par jour à table.

En France, les repas auraient tendance à raccourcir seulement si une dispute vient à éclater. D'ailleurs, selon une étude britannique, le principal sujet de conflit au sein de la famille concerne justement les repas : les enfants qui font la fine bouche, et qui ne finissent pas leur plat. Malgré les querelles, à table, les Français semblent bien dans leur assiette...