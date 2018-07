publié le 26/07/2018 à 15:03

Végétarien, sinon rien. Certaines entreprises ont décidé de ne plus laisser le choix de leur alimentation à leurs salariés. Aux États-Unis, chez We Work, une société qui gère de grand espaces de co-working, la viande va être proscrite de la cantine. Elle ne sera même plus remboursée dans les déjeuners d'affaires, rapporte The New York Times. La même mesure serait-elle imaginable dans des entreprises en France ? RTL a enquêté dans le quartier de la Défense.



Ici, l'idée ne plaît absolument pas aux salariés qui déjeunent chaque jour à la cantine. "C'est scandaleux", "de quoi je me mêle ?", "c'est comme si un jour mon entreprise m'imposait ma religion", grommelle-t-on au dessus des plateaux repas.



Pour certains, difficile donc d’abandonner leur penchant carnivore. Pascal ne voit même pas comment cela est possible, du point de vue de la loi. "Le Code du travail n'a pas le droit de vous imposer un régime alimentaire. Il peut vous interdire seulement certaines choses comme la consommation d’alcool par exemple."

Seulement 5% de végétariens en France

La société We Work explique que l’objectif est écologique et permettrait de sauver des millions d’animaux. Vue comme cela, l’idée séduit davantage les salariés, mais la mise en application est jugée brutale. "Je pense que c'est à chacun d'avoir un côté écologique dans son alimentation s'il le souhaite", estime l'un d'eux.



"Il n'y a pas forcément de plats végétariens dans chaque cantine. Ce serait mieux de proposer des plats végétariens plutôt que de les imposer", ajoute un autre salarié. Même s’ils sont de plus en plus de nombreux, seuls 5% des Français sont végétariens, d’après un sondage Harris Interactive, et 3 français sur 5 sont flexitariens, c'est-à-dire qu'ils s'efforcent de consommer moins de viande et de poisson, sans y renoncer totalement.