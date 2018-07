Un repas de mariage pas à la noce

publié le 04/07/2018 à 09:20



Le cas de Sandra

En janvier 2018, Sandra finalise les derniers préparatifs de son mariage prévu le 12 mai. Elle s’occupe notamment de la question du menu. Pour cela, elle sillonne des sites Internet spécialisés et elle tombe sur les coordonnées d’un traiteur près de chez elle. Séduite par la carte affichée, elle prend contact avec lui. Rapidement, elle accepte le devis et paie 7146€. Mais la prestation le jour du mariage n’a plus rien à voir. Certains vins servis ne sont pas ceux qui étaient présentés sur le devis. Plus embêtant, les plats n’ont plus la même apparence que lors de la dégustation. Le foie de canard de l’entrée est servi dans l’assiette sans salade ni confiture. Le plat principal, lui, arrive froid avec des pièces de viande différentes de celles commandées. Et pour couronner le tout, la pièce montée qui devait être présentée sous forme de cœur ressemble à un cône mal monté !