Quelles sont les règles d'or du travail en couple et en famille ?

Travailler avec son conjoint, ses parents, ses enfants ou encore ses frères et sœurs peut paraître idéal, encore faut-il trouver le bon équilibre pour tous. En effet, quand la sphère professionnelle et la sphère privée se mélangent, les enjeux de hiérarchie, de place, de fusion et de responsabilité de chacun se dessinent. Pas toujours simple, donc, de collaborer avec un proche notamment quand des divergences d'opinion et des désaccords émergent. Comment séparer travail et famille ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?

Invités

- Thierry Chavel, directeur du master coaching à Paris 2, auteur de La pleine conscience - Pour travailler en se faisant du bien (Editions Eyrolles) et Je peux guérir (Editions Flammarion)



- Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste, auteur de L'Adulte surdoué - Apprendre à faire simple quand on est compliqué et L'adulte surdoué à la conquête du bonheur - Rompre avec la souffrance (Editions Albin Michel)



