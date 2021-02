Les policiers de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine privés d'essence

publié le 05/02/2021 à 22:51

Situation ubuesque, la Direction territoriale de la sécurité publique a oublié de mettre à jour les cartes essence des policiers de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. Ils se sont retrouvés ce mardi, penauds, dans leurs toutes nouvelles Peugeot 5008 sans pouvoir rouler. Environ 8.000 policiers sont impactés. Ils ont eu cette surprise en faisant le plein lundi matin, les cartes essence ne répondaient plus, la faute à un défaut d'informations de la part de la direction.

Ce petit problème logistique est devenu un problème de sécurité publique. Pour Mickael Dequin, délégué Unité SGP FO, "on marche sur la tête". "Quand on est en train de chercher des solutions pour aller faire le plein, forcément pendant tout ce temps-là, on n'est plus sur la voie publique, on n'est surtout pas en train d’assurer une sécurité aux citoyens", nous dit-il.

Pour s’approvisionner en essence, les policiers "ont des systèmes D, on a des camions-citernes qui vont se déplacer de commissariat en commissariat pour alimenter les véhicules de police". Les policiers empruntent également les cartes essence d’autres services de police.

La préfecture assure que de nouvelles cartes, actives cette fois, ont été mises ce vendredi à disposition des fonctionnaires de Seine-Saint-Denis, 43 cartes précise une source syndicale. Pour des milliers de policiers, le compte n’y est pas, la situation devrait revenir à la normale dans une huitaine de jours.