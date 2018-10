publié le 08/10/2018 à 16:45

Depuis deux ans, Louna parcourt régulièrement les 200 km qui la séparent de son compagnon. En 2016, celui-ci a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, qui accueille les détenus aux peines les plus lourdes.



Comme chaque mois, cette jeune maman et son fils Kevin, 5 ans, vont passer plusieurs jours en famille dans un environnement inhabituel. Dans l’enceinte même de la prison, un bâtiment spécialement aménagé accueille les “Unités de vie familiale”, des appartements où les détenus peuvent recevoir leurs proches, dans l'intimité.

“On discute, on rigole, c'est beaucoup mieux, pour moi (...) et pour elle aussi, pour lui donner de la force, et pour me donner de la force”, témoigne Maryon, détenu. Mais avant de retrouver les siens, le prisonnier doit être fouillé et changé de vêtements.

Deux pièces dépourvues de caméras

La famille passera ainsi trois jours dans ce logement de deux pièces, dépourvu de caméras de surveillance. Une liberté, toute relative, car le détenu est toujours sous contrôle.



Une équipe de surveillants spécialement dédiée veille, en toute discrétion, au bon déroulement du séjour. “On a trois contrôles dans la journée, donc là on est obligés d'intervenir au sein de l'UVF, en ayant au préalable averti qu'on allait venir, mais en aucun cas on doit intervenir en dehors de ces contrôles, sauf force majeure”, explique ce surveillant.



Il existe ainsi 156 unités comme celle-ci en France, dans 48 établissements pénitentiaires. Un dispositif devenu un droit depuis 2009.