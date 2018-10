publié le 10/10/2018 à 16:10

Les écrans sont omniprésents aujourd'hui. Il y a ceux que l'on sollicite consciemment au quotidien, comme le smartphone que l'on active une centaine de fois par jour et l'ordinateur sur lequel on travaille, mais aussi tous ceux que l'on subit, comme les écrans de télévision et les affichages publicitaires, qui surgissent dans notre champ de vision et ne nous laissent pas d'autre option que de détourner le regard pour les éviter.



Une start-up américaine a conçu les IRL Glasses, une paire de lunettes "magiques" qui pourrait réduire drastiquement ce temps d'exposition forcée. D'après son concepteur, l'artiste Ivan Cash, dont les travaux s'intéressent aux rapports entre les humains et leur quotidien numérique, ces lunettes qui permettent de tout voir à l'exception des écrans redonnent aux humains le pouvoir de "décider comment ils souhaitent interagir avec eux" et les autorisent à "vivre dans le monde réel".

Les IRL Glasses promettent de masquer les écrans qui vous entourent Crédit : IRL Lab

Repéré par le site spécialisé Wired, le dispositif repose sur la technologie Casper, un revêtement hyper polarisant capable de noircir certains types d'écrans si l'on regarde à travers avec une inclinaison de 90 degrés. Ces films sont notamment utilisés en entreprise pour masquer le contenu des écrans derrière les vitres d'une salle de réunion.



La technologie Casper noircit les écrans en inclinant Crédit : IRL Lab

Encore au stade du prototype, le système fonctionne avec les écrans LCD et LED, que l'on retrouve sur la majorité des écrans de télévision et d'ordinateurs. En revanche, il n'est pas encore en mesure de bloquer les dalles utilisant la technologie Oled et Amoled, en passe de se démocratiser sur les téléviseurs et les smartphones haut de gamme. Le projet a déjà rempli ses objectifs de financement sur la plateforme participative KickStarter. Les premières livraisons sont prévues pour avril prochain.