Pourquoi la lumière bleue de vos écrans pourrait vous rendre aveugle

publié le 13/08/2018 à 19:37

La lumière bleue des écrans risque de vous rendre aveugle. C'est le constat établi par des chercheurs de l'Université de Toledo aux États-Unis. D'après leur étude, une exposition prolongée à cette lumière accélère la dégénérescence du globe oculaire et détruit les cellules de façon définitive.



Mauvaise qualité du sommeil, mal aux yeux... Ce n'est pas tout à fait nouveau, la lumière bleue dégagée par les écrans des smartphones, tablettes et ordinateurs n'est pas sans risque pour la santé. Cette nouvelle étude montre les conséquences d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur le globe oculaire.

En fait, la lumière bleue accélère le processus de dégénérescence maculaire, qui est la première cause de cécité. La dégénérescence maculaire apparaît bien souvent avec l'âge. Cette lumière bleue tue les cellules photoréceptrices de la rétine. Ces cellules sont alors endommagées de façon irréversible.



La cornée et le cristallin ne bloquent pas la lumière bleue

"Nous sommes constamment exposés à la lumière bleue mais la cornée et le cristallin de notre œil ne peuvent pas la bloquer ou la refléter" explique le Dr Ajith Karunarathne, professeur adjoint au Département de chimie et biochimie à l’Université de Toledo.



Ils ont aussi découvert que l'alpha-tocophérol, dérivée de la vitamine E, pouvait éviter la mort des cellules. Ils espèrent que leurs recherches mèneront à des traitements, comme des gouttes à mettre dans les yeux, capables de ralentir la dégénérescence maculaire.



Pour limiter l'exposition à la lumière bleue, vous pouvez porter des lunettes dont les verres filtrent cette lumière. C'est de plus en plus répandu dans les magasins d'optique. Vous pouvez aussi utiliser une application sur votre téléphone ou votre smartphone qui change la couleur de l'écran.