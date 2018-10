Voyager sur Mars attaquerait l'estomac et pourrait modifier l'ADN

publié le 05/10/2018 à 13:33

C'est le prochain grand défi de l'humanité dans sa conquête de l'espace. Aller sur Mars est un défi technique, et technologique. Mais il semble qu'il soit désormais aussi biologique. En effet, une équipe de chercheurs de l’université de Georgetown explique que le séjour sur la Planète rouge ne serait pas sans danger.



Outre le problème de transport (aller et retour), et de ravitaillement, Mars pourrait être un danger pour la santé, et particulièrement pour le système digestif. Et tout cela à cause des rayons cosmiques qui traversent l'univers.

Des rayons dont l’atmosphère terrestre ainsi que le champ magnétique de notre planète nous protègent. Mais sur Mars, l'exposition provoquerait des tumeurs à l'estomac, particulièrement au niveau du colon, explique l'étude relayée par Numerama. Une surexposition engendrerait même une modification de l'ADN.