publié le 21/08/2018 à 15:20

C'est sûrement l'application à avoir sur son smartphone. "Sauv Life" a permis de sauver un cycliste âgé de 61 ans dimanche 19 août dans le Cambrésis. L'homme a fait un arrêt cardiaque, le Samu a alors géolocalisé le défibrillateur le plus proche, à la mairie de Saint Souplet (Nord), ce qui a permis à ses amis de relancer son cœur avant même l'arrivée des secours, explique France Bleu Nord.



L'application est utilisée par plusieurs Samu en France : dans le Nord, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales et en Île-de-France par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Elle permet de prévenir les citoyens volontaires situés à proximité avec une alerte sur leur téléphone, ceux-ci peuvent alors intervenir sur conseils du Samu.

L'association à l'origine de l'appli rappelle que 50.000 décès par an sont dus à des arrêts cardiaques. La survie diminue de 10% pour chaque minutes sans massage cardiaque. Les secours interviennent en moyenne en 13 minutes.

Ce matin ¿¿¿¿ 61 ans en arrêt #cardiaque. Le #défibrillateur de proximité localisé par l’application @sauv_life en Mairie #SaintSouplet(59). Deux #chocs électriques par les autres ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ #Réanimé avec succès avant l’arrivée des secours ¿¿@LionelLamhaut @CHU_Lille — SAMU du Nord (@SamuNord) 19 août 2018

L'application est gratuite et disponible sur l'App Store et Google Play. Sur son site, l'association précise que l'appli est ouverte à tous, que vous soyez formés ou non aux gestes qui sauvent



Comment ça marche ?

Lorsque le 15 reçoit un appel pour un arrêt cardiaque, le Samu envoie les secours et déclenche l'application qui géolocalise les citoyens volontaires à proximité. Le Samu les conseille par téléphone sur les gestes qui sauvent.



Il peut aussi orienter vers les défibrillateurs à proximité. Vous pouvez déclarer un défibrillateur installé près de chez vous pour compléter les informations de l'application. Une fois que les secours sont arrivés sur place, ils prennent le relais des citoyens sauveteurs.