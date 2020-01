et AFP

publié le 29/01/2020 à 22:03

La CFDT à nouveau prise pour cible. À Nice, Saint-Lô (Manche) et Tours, des locaux du syndicat ont été dégradés après des manifestations de "gilets jaunes" ou de syndicats opposés à la réforme des retraites. C'est ce qu'a ce mercredi 29 janvier le responsable sécurité de la confédération. La CFDT a porté plainte pour dégradation dans les trois cas.

Ce lundi 27 janvier, dans les locaux pluri-syndicaux de l'Union départementale de Nice, des inscriptions ont été faites sur le panneau de la CFDT ("Gardez le troupeau, changez le berger", "Social traîtres") selon Laurent Diedrich du SCSI/CFDT. L'union départementale CFDT a confirmé avoir déposé plainte.

Jeudi 23 janvier, lors d'une journée nationale interprofessionnelle organisée par les syndicats opposés à la réforme des retraites (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef...), la CFDT a de nouveau été visée dans un autre local pluri-syndical, à Saint-Lô. Son panneau a été rayé et "Medef" a été inscrit à la place. Interrogée, la police a indiqué "ne pas avoir eu connaissance" de ces faits.

À Tours, des locaux tagués d'inscriptions "gilets jaunes" et "anticapitaliste"

Ce samedi 25 janvier, lors d'une manifestation de "gilets jaunes" à Tours, des locaux de la CFDT ont également été tagués d'inscriptions "gilets jaunes" et "anticapitaliste". À Paris, le siège de la CFDT avait quant à lui déjà subi deux intrusions, les 17 et 20 janvier. Des attaques de la part d'opposants à la réforme, dont la "coordination SNCF-RATP" et des syndicats CGT Energie.

La CFDT soutient un système universel par points, mais "pas en l'état" actuel du texte proposé par le gouvernement, a souhaité indiquer ce mercredi 29 janiver Laurent Berger lors d'une conférence de presse.