publié le 06/11/2019 à 05:03

Une grande usine rectangulaire sur deux niveaux. Près de 4.000 m2. L'entreprise Aerem y fabrique des pièces pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les murs de cette usine ne sont pas en béton, mais en paille. Des bottes de paille empilées comme des briques et enfermées dans des caisson en bois qui sont vissés les uns contre les autres.

Avec de la paille et du bois, on peut vraiment faire des fondations solides. La plus ancienne maison en paille en France a 99 ans. C'est une maison de deux étages à Montargis qui abrite aujourd'hui le centre technique de la construction en paille. C'est devenu un secteur d'avenir. Il y a déjà 5.000 maisons en France, des écoles, des immeubles, dont un immeuble de huit étages, a Saint-Dié, dans les Vosges.



Construire des bâtiments en paille permet d'utiliser une matière première pas chère et locale. Là, la paille est cultivée dans le Gers, à 30 km. Il suffit d'aller la chercher chez les agriculteurs qui font des céréales. Pour eux, c'est un nouveau débouché. Et la France a un gros potentiel. Ensuite, c'est un matériaux sain, très bon isolant. Dans l'immeuble de Saint-Die, un immeuble d'habitation, les factures de chauffage pour un appartement de 90m2 sont d'une dizaine d'euros par mois.

La paille n'est pas chère du tout

La paille a aussi la capacité de résister au feu. C'est le principe du dictionnaire : il est facile de mettre le feu à une seule page, mais essayez de brûler un dictionnaire en entier, sans air et quand la matière est compacte, il n'y a pas de combustion. Dans cette usine du Gers, on fait de la chaudronnerie, des soudures, il y a un four, avec parfois des étincelles. Les pièces à risques ont été recouvertes de parois métalliques. Et tout est aux normes.

La paille n'est pas chère du tout. Mais il faut plus de main d'œuvre. Donc au final, le coût est le même qu'une construction classique en béton ou en brique. Cela crée plus d'emplois.

Ce bâtiment va en plus produire de l'énergie. Il est chauffé à la géothermie et il a des panneaux solaires sur le toit. Donc sur 20 ans, le cabinet Seuil architecture, qui l'a mis au point, explique qu'au final, l'immeuble va coûter moins cher.