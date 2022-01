Les infos de 8h - Soignants non payés : un nouvel arrêté plus complet publié "prochainement"

Les infos de 8h - Soignants non payés : un nouvel arrêté plus complet publié "prochainement"

Des centaines de soignants de métropole, partis en urgence à la fin de l'été donner un coup de main en outre-mer, n'ont toujours pas été payés. Jusqu'à présent, la direction générale de la Santé (DGS) ne leur avait donné aucune perspective.

Après plusieurs appels, mails et relance sans réponse les services du ministère de la Santé reconnaissent un vrai bug. Tout part du mois d'août dernier, à l'époque, un arrêté a été publié en urgence combien gagnerait le personnel réquisitionné. Le problème, c'est qu'il y a eu des oublis.

Si les médecins sont prévus, tout comme les infirmiers ou les étudiants en médecine, mais ni les aides soignants ni les kinésithérapeutes ne le sont. Pire, le ministère d'Olivier Véran reconnaît être au courant de la problématique depuis octobre dernier. Pour autant, rien n'y a fait. La machine administrative est restée bloquée.

Désormais, la direction de la santé indique qu'un nouvel arrêté plus complet sera publié "prochainement". Des régularisations pourront par la suite avoir lieu en janvier. D'ici là, les soignants concernés vont devoir, encore, s'armer de patience.

