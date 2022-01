La justice va examiner une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubillar. Dans cette affaire ni aveux ni corps. Cédric Jubillar est l'unique suspect du meurtre de sa femme, Delphine, avec un élément pris très au sérieux par les gendarmes : le témoignage d'un voyou corse, voisin de cellule qui affirme avoir reçu des confidences du principal suspect.

Ce voisin indiscret se prénomme Marc-Aurèle. C'est un Corse, un truand qui a un passé de faux témoignage et de subordination de témoin. Les gendarmes l'ont écouté, l'ont suivi et ont même tenté de piéger Séverine, l'ex-compagne de Cédric Jubillar, avec sa complicité.

C'est aussi sur la foi de ses confidences que Séverine a été placée en garde à vue puis remise en liberté mi-décembre. Maître Emmanuelle Franck défend Cédric Jubillar et estime que "cela donne le sentiment d'une accusation en perdition qui est obligée d'avoir recours à des codétenus qui viendraient servir d'enquêteurs privés, lesquels auraient reçu des confidences dont on sait désormais qu'elles étaient erronées".

Le voisin de cellule raconte que l'artisan peintre a utilisé un couteau, or aucune trace de sang n'a jamais été repérée. Il aurait aussi utilisé la voiture d'un ami pour faire disparaître le corps, mais l'ami en question a été entendu et la piste fermée. Cédric Jubillar aurait également enterré le corps près d'une ferme qui a brûlé. Il avait dit la même chose à sa compagne en avril dernier, les gendarmes avaient fouillé la ferme et ses abords en juin dernier. En vain.

