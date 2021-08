Crédit : QUENTIN VERNAULT / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Pour le 4e week-end consécutif, les opposants à l'obligation du passe sanitaire seront dans les rues de France ce samedi 7 août. La semaine passée, plus de 200.000 manifestants avaient été recensés par le ministère de l'intérieur. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Ce samedi pourrait une nouvelle fois battre tous les records, à deux jours de la mise en application du passe sanitaire dans les cafés et restaurants notamment. Un mot d'ordre chez les opposants : "se faire vacciner librement ou non."



Dans le détail, une vaccination "à la carte" selon les antécédents médicaux et prescrite par le médecin traitant est privilégiée par les manifestants : "je ne suis pas suffisamment éclairé sur ce qui compose ce médicament, déclare Romain de Toulon, un manifestant qui a déjà eu le coronavirus il y a un an, je m'en suis sorti sans traitement, je suis entravé dans ma liberté de choix (...) j'estime que c'est du chantage, ce virus va passer comme tous les autres virus, conclue-t-il.

"Je suis inquiète pour l'allaitement, déclare Carole une jeune maman toulonnaise, Olivier Véran dit que même les femmes enceintes doivent se faire vacciner mais nous n'avons aucun recul sur les possibles troubles de l'allaitement et je préfère ne pas prendre de risque." Beaucoup d'arguments donc, divers et variés... Plus de 14.000 manifestants sont attendus une nouvelle fois dans les rues de Toulon ce samedi 7 août.

