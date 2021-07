Le 11 août 2013, Raphaël découvre sur le glacier des Bossons des dizaines de saphirs et d'émeraudes rangés dans une boîte métallique. Sa première réaction : "C'est extraordinaire ! C'est une découverte que l'on fait une seule fois dans une vie." affirme-t-il.

Très honnêtement, Raphaël va se rendre à la gendarmerie pour déclarer sa découverte. Des dizaines de personnes vont alors se présenter comme des héritiers du trésor, issus d'un crash aérien d'un avion indien en 1966. Mais aucune de ces demandes n'a été jugée crédible.

Huit ans après, Raphaël va enfin pouvoir profiter de son trésor qu'il va cependant devoir partager avec la commune de Chamonix . "Huit ans, c'est très long ! Je ne me dis pas que j'ai été trop honnête, même si j'avais gardé les pierres pour moi, qu'en aurais-je fait ? Je récupère de l'argent et ça tombe bien, j'ai quelques travaux à réaliser dans mon appartement. En 2013, le trésor avait été estimé entre 130.000 et 246.000 euros, mais une nouvelle expertise doit avoir lieu avant le partage.

A écouter également dans votre journal

Coronavirus - Alors que de nombreux manifestants antivaccins défilent dans les rues en France, la vaccination paraît comme une évidence en Espagne où seulement 4% de la population se dit réfractaire au passe sanitaire.

Société - Coup de gueule des familles des victimes des attentats du Bataclan en 2015 visant Éric Zemmour et ses soutiens. Des photos ont été publiées par ces derniers sur les réseaux sociaux. Les familles dénoncent une "récupération politique odieuse".

Jeux Olympiques - À deux jours la veille de la cérémonie d'ouverture, le coronavirus continue de chambouler les programmes des athlètes. Contraints d'appliquer certaines mesures sanitaires, certains s'entraînent sur le parking de leur hôtel.