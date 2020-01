Grèves RATP : comment se faire rembourser son pass Navigo

publié le 19/01/2020 à 07:02

Les transports en Île-de-France sont fortement impactés par la grève contre la réforme des retraites depuis le 5 décembre. À tel point que la SNCF et la RATP ont accepté de rembourser tous les usagers, à condition qu'ils en fassent la demande sur une plateforme qui devrait bientôt voir le jour.

La plateforme n'est pas encore en ligne. Cependant, gare aux faux sites qui proposent le remboursement "plus rapide" des pass Navigo. Il devrait il y a avoir un seul et unique site qui devrait voir le jour "d'ici la fin janvier" a annoncé Valérie Pécresse.

La présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM) s'est félicité d'avoir "convaincu la [RATP et la SNCF, ndlr] qu'il fallait faire un geste commercial au-delà du contrat qui les lie à Île-de-France Mobilités". Les abonnés mensuels et hebdomadaires du TER quant à eux, peuvent dores et déjà demander à être remboursés.

Quelles sont les modalités de remboursement ?

L'adresse du site en question a par ailleurs déjà été communiqué : https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement-navigo/ qui renvoie sur le site de l'IDFM. Concernant la demande de dédommagement, Valérie Pécresse a précisé qu'il "faudra juste s'inscrire avec la preuve d'achat de son Navigo ou le numéro de son Navigo de décembre."

Les demandes se font uniquement par le biais du site et aucune demande ne sera traitée au guichet. En revanche les modalités ne sont pas encore totalement définies. "Le principe du remboursement est acté et sera mis en œuvre à la fin du conflit, après concertation avec Île-de-France mobilités", a expliqué un porte-parole de la régie autonome de transports publics.

Qui peut faire une demande de remboursement ?

Tous les titulaires d'un abonnement Navigo semaine et mois, soit 2,5 millions de personnes, devraient pouvoir faire une demande de remboursement et être dédommagés. "Nous serons intransigeants sur plusieurs points. D'abord, un remboursement pour tous les voyageurs qui ont payé un abonnement," a déclaré un proche de Valérie Pécresse rapporté par l'Opinion.



"Nous n'entrerons pas dans le débat qui consisterait à faire des cas particuliers en fonction des lieux d'habitation, des lignes utilisées. (...) Il n'est pas question que l'on commence à demander des justificatifs," a-t-elle poursuivi. Les détenteurs de tickets et carnets eux ne devraient pas être concernés.