publié le 03/05/2021 à 08:53

L'histoire anachronique aurait pu inspirer Uderzo et Goscinny pour une aventure d'Astérix, ou quand d'irréductibles pêcheurs bretons s'opposent à la construction d'éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Cela concerne 62 éoliennes exactement. Le chantier qui commence aujourd'hui, menacerait selon eux, les ressources marines. Ils parlent même de "'déclaration de guerre" et manifesteront dans deux heures devant la préfecture.

"Croyez-moi, c'est la guerre. Nous ne sommes pas entendus par notre gouvernement", déplore Julien Tréhorel, pêcheur dans la baie. "On ne peut pas implanter 62 éoliennes comme ça, en allant contre notre profession", poursuit-il.

Les travaux d'installation de ces moulins à vent géants perturberont la vie sous-marine, selon Katherine Poujol, président de l'association "Gardez les Caps". "C'est scandaleux, 190 forages dans des fonds avec des coraux, des roses de mer etc. La ressource halieutique ne va pas rester en bon état", assure-t-elle.

Le parc éolien n'a pas que des détracteurs. "Je préfère avoir des éoliennes qu'une centrale nucléaire", nuance un plaisancier local. "Comme on a besoin de courant de toutes les manières, il faut bien le produire avec quelque chose".

Certains reprochent toutefois au conseil municipal de ne pas avoir résisté. "On est des vendus, des collabos…On a tous les noms, on a eu des graffitis devant la mairie", témoigne le maire d'Erquy, Henry Labbé. "C'est sûr que les bateaux d'Erquy, ça me fait mal pour eux", reconnait-il.

