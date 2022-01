Depuis dix jours, la ville de Brest est secouée par une vague inédite de violences urbaines. Tout est parti d'une intervention des forces de l'ordre dans le quartier sensible de Pontanézen contre des trafiquants de drogue. Depuis, coup sur coup, des véhicules ont été brûlés, des jeunes s'en sont pris à la police, mais aussi aux transports, aux bus et aux tramway, cibles de tirs de mortier.

Aucun blessé n'est à déploré, mais le service est interrompu après 20 heures car les chauffeurs ne veulent plus travailler en soirée. "Quand j'ai commencé, 80% des gens disaient bonjour et au revoir, là la tendance s'est inversée. Il doit y avoir 20% des personnes qui connaissent le minimum des politesses", indique Cédric, un conducteur qui raconte au micro de RTL comment son quotidien a changé ces dernières années.

Ce dernier fait notamment état de nombreuses insultes. "Tous les gros mots y passent", explique-t-il, regrettant "la drôle de façon qu'ont certains usagers de dire bonjour, alors qu'ils viennent juste d'entrer dans le bus". Il déplore également "des regards assassins" et l'activation de plus en plus fréquente des poignées de sécurité "pour immobiliser le bus". "C'est juste pour nous embêter, ça ne sert strictement à rien d'autre", conclut-il.

