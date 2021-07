La Cour Européenne de justice a décidé de se mêler du temps de travail de nos militaires. En gros, elle demande qu'il soit soumis aux règles normales du droit du travail, notamment sur le temps de travail et jours de repos. Un peu compliqué pour des femmes et des hommes qui sont censés être disponibles en tout temps et en tous lieux. Le porte-parole du Ministère des Armées, Hervé Grandjean était l'invité de RTL Soir lundi 19 juillet.

"Je prends un exemple : je parlais du sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui appareille de Brest pour aller faire une patrouille de 70 jours. Si la veille au soir de l'appareillage, on se rend compte qu'une pompe est cassée et que le sous-marin ne peut pas appareiller, et bien aujourd'hui ce sont des marins militaires qui sont à terre qui vont réparer la pompe, ils vont y passer la nuit s'il le faut, mais la pompe sera réparée et le sous-marin nucléaire partira à l'heure dite", souligne le porte-parole.

"Si demain, la veille de l'appareillage, là aussi la pompe est hors de fonctionnement, mais nos militaires ont fait 35 heures ou 48 heures et ne peuvent pas réparer et donc il faut différer le départ en opération du sous-marin, c'est un vrai problème", a-t-il martelé.

Espace : Le roi du e-commerce veut devenir le roi des étoiles. Jeff Bezos, ex-patron d'Amazon, s'élance ce mardi dans l'espace. Le décollage est prévu à 15 heures à bord d'une fusée de sa compagnie Blue Origin.



Passe sanitaire - Le mouvement des anti-passe prend de l'ampleur : 114.000 personnes ont manifesté dans toute la France samedi dernier. Selon une note des renseignements, on peut redouter une radicalisation de ce mouvement, comme pour les Gilets jaunes.



Coronavirus - Face à la propagation fulgurante du variant Delta, la Charente-Maritime rétablit le port du masque en extérieur dans 45 communes touristiques comme La Rochelle, Royan ou les Îles d'Oléron et Ré.