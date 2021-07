Rassemblements anti-mesures sanitaires : près de 114.000 manifestants en France

Le ministère de l'intérieur a communiqué ce samedi 17 juillet au soir le nombre de manifestants présents ce jour dans les rues du pays pour protester contre les mesures sanitaires. Près de 114.000 personnes se sont réunis partout dans le pays.

Deux mesures en particulier ne passent pas : le passe sanitaire et l'obligation de se faire vacciner pour un certain nombre de professions. Partout, l'expression la plus entendue dans ces rassemblements était "non à la dictature sanitaire" venant de plusieurs milliers de personnes, des gens d'horizons très différents : des jeunes, des moins jeunes, des poussettes, des parents et grand-parents. Impossible de s'arrêter sur un profil en particulier. Beaucoup de pancartes, toutes hostiles à Emmanuel Macron étaient présentes.

Par ailleurs, neuf personnes ont été interpellées à Lyon en marge d'une manifestation non autorisée réunissant près de 1.000 personnes contre le passe sanitaire, a-t-on appris de la préfecture du Rhône.