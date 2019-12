publié le 14/12/2019 à 08:49

À l'approche de Noël, vous êtes sans doute à la recherche du bon filon concernant vos repas familiaux à venir. Une start-up ardéchoise parviendra vraisemblablement à répondre à vos besoins. Pour les Français qui sont loin de chez eux pendant la période des fêtes ou qui vivent à l'étranger, "Ma Petite France" propose de fournir des produits frais, fermiers et artisanaux, jusqu'à l'autre bout du monde.



Benjamin et Julien, les deux créateurs, sont deux anciens expatriés qui ont vécu en Irlande et en Australie. Leur idée est simple : servir de la gastronomie française aux expatriés français partout dans le monde. Pour leur premier Noël, 250 colis sont prêts à s'envoler dans 32 pays, dont la Nouvelle-Zélande et le Japon.

Si la réussite de leur projet se construit peu à peu, elle n'en est pas moins stressante selon Julien : "C'est le premier rush. On est impatient mais aussi stressé parce qu'on a pas trop le droit à l'erreur. C'est un gros challenge".

