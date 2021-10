Les infos de 8h - Abus sexuels : près de 3.000 agresseurs au sein de l'Église depuis 1950

Près de 3.000 agresseurs sexuels identifiés au sein de l'Église depuis 1950. C'est l'une des conclusions du rapport de la Commission Sauvé, qui sera publié mardi. Une Commission indépendante qui enquête sur la pédocriminalité dans l'Église depuis plus de 2 ans. "Il s'agit d'une estimation minimale", fondée sur le recensement et le dépouillement des archives et sur les témoignages reçus par cette instance, a expliqué Jean-Marc Sauvé le président de la Commission à l'AFP.

Ce week-end, l'Église a décidé de préparé les esprits. Au cours de chaque messe, une prière sera dédiée aux victimes d'agressions sexuelles et un message est lu aux paroissiens à la fin de chaque célébration, à la demande des évêques, comme à l'église Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Après l'eucharistie, chacun reprend place sous les voutes de la nef néogothique.

Certains paroissiens se mettent à genoux, ils ont pris à l'entrée une lettre que leur lit le père Marc Lambret avec en conclusion : "Ce rapport a présenté un tableau de ces faits particulièrement douloureux, de pédophilie au sein de l'Église depuis 1950". L'archevêque de Paris a communiqué cet écrit, il veut prévenir : les révélations de rapport Sauvé mardi seront douloureuses.

À écouter également dans ce journal

Le Mans - Deux fillettes de 5 et 7 ans ont été hospitalisées après avoir passé plusieurs jours près du corps de leur mère morte de cause naturelle dans un appartement du Mans. Un soutien psychologique a été mis en place.

Seine-Maritime - Un jeune homme de 21 ans, habitant de Seine-Maritime a été interpellé cette semaine, mis en examen et écroué vendredi. Il est soupçonné de vouloir commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée et une mosquée, le tout le jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler. Selon une source proche du dossier, l'individu est fasciné par l'ultra-violence.

Présidentielle 2022 - L'ancien président du Front National dit, dans un entretien publié ce samedi 2 octobre dans le journal Le Monde, qu'il soutiendrait le polémiste s'il était en position de gagner l'élection. Au détriment de sa propre fille, Marine Le Pen.