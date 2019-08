publié le 04/08/2019 à 14:41

La star du zoo de Beauval souffle ses deux bougies. Yuan Meng a bien grandi depuis ses sept jours où il pesait à peine 143 grammes pour seulement quelques centimètres. Désormais, le panda pèse pas moins de 78 kilos. Il faut dire que l'animal ingurgite entre 15 et 20 kilogrammes de bambou par jour, son activité favorite avec la sieste.

Casquette à son effigie et appareils photo sortis, 200 personnes ont pu assister à l'anniversaire du roi de Beauval aux côtés de sa mère. Le destin du panda fascine les Français. "Les gens ont suivi la naissance de Yuan Meng en 2017, ils sont revenus le voir pour ses un an. Il y a une amitié, une histoire qui s'est créée entre le public et cette famille de pandas", explique Baptiste Mulot, responsable vétérinaire et directeur de recherche.

Ce qui n'est pas pour déplaire au parc. L'effet Yuan Meng, c'est 200 embauches à Beauval, un chiffre d'affaire en augmentation de 25 % et 1,6 millions de visiteurs en 2018. Le parc vise 2 millions d'entrées dans les années à venir, avant le départ du jeune panda puisqu'en 2021, Yuan Meng retrouvera la Chine pour, à terme, fêter ses prochains anniversaires dans son habitat naturel.