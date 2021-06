publié le 03/06/2021 à 08:08

L'accès aux numéros d'urgence est rétabli depuis environ minuit, mais la soirée a été compliquée. Difficile de joindre le SAMU, les pompiers, la police... En cause une panne chez l'opérateur Orange, qui indique que le réseau reste sous surveillance. Cet incident a-t-il eu des conséquences graves ? Est-ce que des personnes n'ont pas pu être secourues à cause de cela ?

Quelques éléments de réponse auprès de la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize. "C'est encore trop tôt, objectivement, à ce stade, pour estimer les conséquences, notamment en termes humains. On reste très vigilants et attentifs. L'opérateur a travaillé d'arrache-pied pour réparer (les dysfonctionnements, ndlr) le plus rapidement possible, mais on a mis en place nos procédures d'urgence, avec notamment tous les numéros locaux à dix chiffres qui ont été communiqués un petit peu partout en France", a-t-elle déclaré, au micro de RTL. Avant d'ajouter : "Il faut les conserver, malgré tout, dans les heures qui viennent ; jusqu'à ce qu'on soit à 100% certains que l'incident technique et le problème de maintenance sont bien derrière nous."

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi que le secrétaire d'État au Numérique, Cédric O, étaient en déplacement à Tunis au moment de la panne. Tous deux sont rentrés précipitamment cette nuit, afin de tenir une réunion de crise dès ce jeudi 3 juin au matin.

À écouter également dans ce journal

Sciences - Selon des révélations de France 2, le Centre du don des corps de l’université parisienne Paris-Descartes a mis à disposition des dépouilles pour des expérimentations militaires et automobiles.

Vaccination - Alors qu'Emmanuel Macron est en déplacement dans le Lot, le gouvernement a annoncé que dès le 15 juin, les adolescents pourront être vaccinés contre le Covid-19, sous réserve d'une autorisation parentale.

Baccalauréat - Dès le 17 juin, les lycéens passeront les épreuves du baccalauréat. Ne restent que la philosophie et le grand oral ; et concernant la philosophie, c'est la meilleure note - celle du contrôle continu ou celle du bac - qui sera retenue.