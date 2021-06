publié le 03/06/2021 à 06:33

C'était donc une panne géante chez l'opérateur Orange. Elle a perturbé ce mercredi 2 juin une grande partie des numéros d'urgence. Samu, pompiers, police... De nombreux services de secours ont été très difficiles à joindre. Face à l'ampleur de cet incident technique, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en visite à Tunis est même rentré précipitamment dans la nuit.

Joint par RTL, l'opérateur a annoncé ce jeudi 3 juin que tout avait repris depuis minuit. La panne aura donc duré plus de six heures, puisque les premières difficultés avaient été enregistrées en fin d'après-midi. La panne a touché un équipement d'Orange, un routeur, à la suite d'une opération de maintenance. Elle a affecté le réseau fixe, ce que l'on appelle service de voix sur IP, les communications via internet. C'est le réseau, par exemple, qu'empruntent vos communications quand vous appelez avec le téléphone relié à votre box.

Cette panne a touché tout le territoire, mais certaines régions plus que d'autres et les appels venant de tous les opérateurs pouvaient être concernés. Le réseau reste néanmoins "sous surveillance", notamment avec "la montée en charge des prochaines heures", a précisé un porte-parole de l'opérateur Orange.

