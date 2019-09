Le Puy-du-Fou s'exporte en Espagne et bientôt en Chine

publié le 02/09/2019 à 12:51

Des chevaux lancés au galop. Des chorégraphies dans un décor grandiose. Un son et lumière au milieu de la nuit, orchestré par un homme dans l'ombre, Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou.

À plus de 1.000 km de la Vendée, le voilà en terre espagnole aux manettes d'un nouveau spectacle d'une heure et quart qui retrace 1.500 ans d'histoire du pays.

L'enjeu est de taille, l'Espagne est la première étape dans la stratégie de développement à l'international du parc français. Des mois de préparation, 183 millions d'euros d'investissement, et des centaines d'acteurs, cavaliers, danseurs, qu'il a fallu former. L'objectif est d'appliquer la recette du succès vendéen, de l'autre côté de la frontière.

À 1 heure de Madrid, au milieu de ces terres désertiques, le Puy du Fou Espana est sorti de terre en un temps record : 8 mois de travaux pour créer routes, scène et décors.



Une course contre la montre

À quelques heures du spectacle, Nicolas de Villiers qui est aussi le directeur artistique se confie : "C'est une course contre la montre à 200%. Jusqu'au dernier moment il peut y avoir des soucis techniques, on a jusqu'au dernier moment pour faire les changements". Ce spectacle, "le Songe de Tolède", cela fait 3 ans, qu'il le rêve dans les moindres détails.

Un patron exigeant qui compte bien étendre encore son empire. Après l'Espagne, le Puy du Fou se plongera dans l'histoire de la Chine. L'ouverture du Puy du Fou version Empire du Milieu est prévue d'ici 2025.