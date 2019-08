publié le 15/08/2019 à 08:13

C'est dans un lieu très secret et ultra sécurisé que se trouve le cœur névralgique de l'électricité française. Pour y entrer, il faut montrer patte blanche et pour cause : "Ici, on se trouve dans la tour de contrôle du réseau électrique français", décrit Frédéric Charley, le directeur de la salle pour RTE.

Une dizaine de personnes se relaient devant un immense écran où sont affichées les lignes Très hautes tensions du pays. Et en ce mois d'août elles sont moins sollicitées. "La consommation d'électricité est l'exact reflet de la vie socio-économique des Français", explique Frédéric Charley. Autant en hiver, on va demander aux centrales de production de produire plus. Mais quand il y a un creux dans cette salle, on va leur demander de produire moins, voire certaines de les arrêter pour assurer cet équilibre et maintenir un volume de production qui correspond à la consommation. Et ça, ça se prévoit".

Grâce a ces prévisions, les fournisseurs d'énergies peuvent s'adapter en temps réel. Et même si la consommation d'électricité est beaucoup plus faible en août, la France en profite pour exporter de l'électricité en surplus à ses voisins européens.