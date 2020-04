publié le 02/04/2020 à 08:19

Le pôle scientifique de la gendarmerie a installé un laboratoire mobile dans un bus sur le parking de l’hôpital de Garches. D’habitude, il sert à rechercher des empreintes, de l’ADN sur des scènes de crime. Cette fois, ce dispositif va servir à dépister le coronavirus.

Ces experts en combinaison dans leur grand bus bleu, équipés de microscopes, avaient déjà été déployés après la catastrophe de la Germanwings en 2015. Ce laboratoire supplémentaire va permettre d’analyser plus vite les échantillons prélevés par les médecins à l’intérieur de l’hôpital.



"L’échantillon rentre, on le détecte et on dit si ça c’est positif ou négatif", explique le général Touron est le patron du pôle scientifique de la gendarmerie nationale. "On fonctionne le matin, l’après-midi, les équipes ne se croisent pas."

Leurs activités habituelles, de recherches d’indices sur les scènes de crime, ont été réduites à cause du confinement. "Très sincèrement, je me voyais mal conserver ces capacités sous-employées alors que j’ai à côté de moi tout le service médical français qui est en souffrance." Tous les gendarmes qui participent sont volontaires.

