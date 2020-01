publié le 05/01/2020 à 07:39

Quels sont les attentes des Français pour 2020 ? Comme chaque début d'année, en partenariat avec Harris Interactive, RTL fait le point et parmi les enseignements à retenir, le système social constitue désormais la première priorité des Français alors que la mobilisation contre la réforme des retraites bat son plein.

Selon Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Harris Interactive, la tendance s'est inversée par rapport à 2019 : "On peut rappeler que l'an dernier, à la même époque, on parlait de pouvoir d'achat et de lutte contre le terrorisme et puis, seulement par la suite, on nous parlait du système social".

Le système social constitue désormais "la première priorité" des Français devant la lutte contre le terrorisme et l'action en faveur du pouvoir d'achat. "On est en plein cœur de deux aspects : une dimension précise face aux revendications concernant la réforme des retraites et en parallèle des Français qui déclarent qu'ils sont attachés à leur modèle social" ajoute Jean-Daniel Lévy.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le parquet antiterroriste s'est saisi de l’enquête sur l’attaque au couteau de Villejuif. L’assaillant âgé de 22 ans était atteint de troubles psychiatriques et converti à l’islam.

Politique - L'Assemblée Nationale prend l'eau. 25 millions d'euros de travaux sont prévus pour rénover l'hémicycle, dont les bâtiments se dégradent et on besoin d'être restaurés. Durant cette période, les députés ne pourront pas y siéger.



Société - L’épidémie de gastro-entérite s’est nettement développée pendant la période des fêtes partout en France. Les consultations sont passées à 289 consultations pour 100.000 habitants concernant la diarrhée aiguë, contre 177 la semaine précédente.

