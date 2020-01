Gastro-entérite : les 4 conseils pour échapper à l'épidémie

publié le 04/01/2020 à 07:07

Comme chaque année, l'épidémie de gastro-entérite se propage en France en début d'année et compte, à nouveau, faire des dégâts. Les consultations en médecine générale liées à cette maladie ont fortement progressé au cours de la semaine de Noël, avec 289 consultations pour diarrhée aiguë pour 100.000 habitants, selon les estimations du réseau Sentinelles, contre 177 la semaine précédente. Les régions les plus touchées sont le Grand Est, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.

Par ailleurs, six régions de France métropolitaine sur treize se trouvent en situation pré-épidémique pour la grippe, contre quatre la semaine précédente, selon Santé publique France. Il s’agit de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Bretagne, de l’Ile-de-France, de l’Occitanie, des Pays de la Loire et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Quel que soit votre lieu de domiciliation ou de vacances, vous avez forcément été touché de près ou de loin par la gastro-entérite en cette période des fêtes et de début d'année. Pour diminuer le risque de "gastro", il existe des conseils simples à mettre en pratique. Si ces gestes complémentaires ne protègent pas à 100%, ils peuvent quand même vous aiderà éviter cette maladie particulièrement contagieuse.

1. Se laver régulièrement les mains

Pour échapper au virus, il faut avant tout éviter les contacts physiques et avoir une hygiène des mains irréprochable. "Ce que les gens ne font pas assez, les enfants encore moins", déplore Laurent Toubiana, chercheur et épidémiologiste à l'Irsan. "Il faut se les laver plusieurs fois par jour et ne pas se les passer vite fait sous l'eau, non. Il faut que ça mousse", prévient-il.

Au-delà du lavage des mains dans les règles de l'art, il faut s'assurer un moyen de séchage propre et sec. Et si vous ne pouvez le faire, en étant dehors par exemple, pensez à vous balader avec un soluté hydro-alcoolique et à vous frotter les mains avec, dès que vous avez l’impression d’avoir touché quelque chose de potentiellement suspect.

Pour les plus motivés, n'hésitez pas à laver vos draps, housses de couette, taies d'oreillers et housses de coussin à haute température. Un bon moyen d'éliminer tout risque d'attraper la gastro.

2. Une alimentation ciblée

Qui dit épidémie de gastro, dit également changement de nos habitudes alimentaires. Au niveau des repas, il faut éviter les aliments qui demandent plus d'efforts aux intestins : crudités, oeufs, laitages, épices, alcool, matières grasses et aliments crus. Privilégiez le riz, les bananes mais aussi et surtout l'ail, bien connu pour désinfecter l'intestin.



Il faut aussi savoir que plus vous cuirez les aliments, et notamment ceux d’origine animale, mieux ce sera. Vous devez également redoubler de vigilance lorsque vous lavez vos fruits et vos légumes. Il en va de votre protection mais aussi de la protection de votre entourage. Côté hydratation, ne passez pas à côté du litre d'eau qu'il faut boire quotidiennement. Vous pouvez compléter avec du thé, de la tisane, du café ou encore de la soupe.

3. Évitez les contacts dans les lieux publics

Logiquement, le risque d’être contaminé augmente lorsqu’on se trouve en groupe et notamment est assis en face d’une personne malade. Si elle porte un masque ou éternue dans son coude, le risque de propagation diminue mais si ce n’est pas le cas, mieux vaut couvrir sa bouche d'un foulard propre ou d’un mouchoir en papier, et éviter de toucher ses yeux, son nez et sa bouche. Dans les transports en commun, essayer de toucher le moins possible les rampes qui permettent de vous tenir.

4. Du repos

Enfin, pensez à bien vous reposer car le changement de saison et des températures qui vont avec nous rendent plus vulnérables. Pour bien dormir, il faut manger léger, se dépenser au sport et éviter les écrans au moins trente minutes avant de se lancer dans ses six heures minimum de sommeil. En suivant tous ces conseils qui constituent au final ce qui fait une bonne hygiène de vie, la gastro ne devrait pas passer le pas de votre porte.