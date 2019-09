publié le 09/09/2019 à 07:31

La sécheresse perdure, et cause des problèmes d'alimentation en eau, même au cœur du Puy-de-Dôme. À Châteldon, là où l'on produit la reine des eaux minérales, on s'inquiète du filet famélique qui sort des robinets. Les ruisseaux sont asséchés et la réserve d'eau potable commence à s'amenuiser dans les hauteurs de la commune. La mairie transvase donc quotidiennement plus de 20.000 litres d'eau, en camion-citerne, entre les deux châteaux d'eau.

"C'est incroyable, y'a plus d'eau, y'a plus rien", a déclaré une habitante du village. Si pour l'instant aucune coupure d'eau potable n'est à déplorer, la mairie distribue gratuitement des packs d'eau aux habitants des hameaux. Depuis juillet, 7.000 bouteilles d'eau minérale ont été distribuées. "On ne sait pas quoi faire. À part économiser au maximum, faire attention tous les jours", a affirmé la gérante de la supérette du village.

Grâce à sa source volcanique située à plus de 100 mètres de profondeur, l'usine d'embouteillage de Châteldon n'est pas concernée par le manque d'eau.

