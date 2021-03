Coronavirus : 14 soignants reçoivent la légion d'honneur à titre posthume

et AFP

publié le 19/03/2021

14 soignants français et étrangers ont été nommés à titre posthume au grade de chevalier de la Légion d’honneur, selon un décret paru ce vendredi 19 mars au Journal officiel. Ils ont été récompensés en tant que "héros de la crise sanitaire”. Cet hommage intervient au lendemain de l’annonce de nouvelles restrictions pour tenter d’endiguer l’épidémie de coronavirus.

Parmi les soignants récompensés, on compte des médecins généralistes, des aides-soignants ou encore des agents dans des établissements hospitaliers. Deux soignants sont étrangers, de nationalité portugaise et congolaise. Ils étaient ouvrier spécialisé dans un centre hospitalier pour l'un et aide-soignante dans un Ehpad pour l'autre.

Ce n'est pas la première fois que le travail des soignants durant cette pandémie est reconnu de la sorte. En effet le 1er janvier dernier, une promotion exceptionnelle de la Légion d’honneur et de l’ordre national du mérite avait récompensé des centaines de personnes engagées depuis des mois contre le coronavirus.