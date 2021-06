publié le 08/06/2021 à 07:02

Quand les start-up françaises visent très, très haut. Un projet mené avec le Cnes prévoit de faire séjourner des entreprises sur la Lune d'ici 2040 et ce ne sera qu'une première étape vers Mars.

Avant d'aller sur Mars, effectivement, il va falloir aller sur la Lune. Et pour cela, on va forcément s'inspirer des solutions terrestres. Lionel Suchet est le directeur général délégué du Cnes : "Il faut éliminer les déchets, faire du suivi médical, purifier l'air, l'eau et des stations. Faire des constructions... L'idée, pour le Cnes, c'est de tisser des liens entre le spatial et le non-spatial, dans cette logique de l'exploration ; et attirer des talents, des imaginations nouvelles, pour proposer des solutions", détaille-t-il.

Ces talents, c'est l'incubateur Nubbo qui doit les sélectionner et les accompagner. Celui-ci est dirigé par Anne-Laure Charbonnier. "On a effectivement des start-ups qui développent aujourd'hui des solutions qui a priori n'étaient pas destinées à la Lune. Et qui peuvent, sous réserve d'un certain nombre d'adaptations techniques, être développées ou complétées pour pouvoir être utilisables dans des conditions d'un habitat lunaire durable", précise-t-elle.

Cinq start-ups françaises seront donc sélectionnées d'ici la mi-juillet et leurs innovations devraient trouver leur place lors de la prochaine mission lunaire de la Nasa en 2024.

