Seine-Saint-Denis : des trafiquants de drogue en possession d'un arsenal

publié le 07/02/2021 à 21:32

Les enquêteurs de l'Office anti-stupéfiant ont réalisé une très grosse prise cette semaine. Alors qu'ils démantelaient un réseau de trafiquants de drogue en Seine-Saint-Denis, les limiers ont découvert un impressionnant arsenal d'armes de guerre et d'explosifs. Huit personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Cinq d'entre elles ont été incarcérées.

Parmi les individus en détention provisoire figurerait le parrain de ce réseau. L'homme est suspecté d'être le principal grossiste en cannabis et cocaïne de toute une partie de la Seine-Saint-Denis. À 42 ans, Samir Ider serait également le patron d'un certain nombre de points de deal à Saint-Ouen (Hauts-de-Seine).

Le trafiquant était sous bracelet électronique depuis plus d'un an. Il avait été condamné en 2011 à 20 ans de prison pour avoir importé de la cocaïne depuis le Brésil. L'Office anti-stupéfiant a enquêté pendant plus de deux ans pour faire tomber ce réseau. Un couple qui jouait le rôle de nourrice fait partie des huit personnes mises en exam. Kalachnikov, HK, M16, pistolets mitrailleurs, explosifs... Un arsenal terrifiant a été saisi dans leur pavillon.