La fermeture des écoles, actée ce lundi, pose problème à certains parents qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants. Pour ceux qui n'arrivent pas à concilier télétravail et gardes, il faut faire appel à des baby-sitters, ce qu'ont bien compris ces étudiantes lilloises.

C'est un geste instinctif pour cette jeune fille, qui n'a pas hésité : "J'ai vu l’allocution du président de la République et tout de suite je me suis dit qu'il allait y avoir des difficultés pour plusieurs parents et le lendemain, j'ai posté l'annonce", explique-t-elle.

Pour Louise, une autre étudiante, les cours à la fac de psychologie de Lille sont à l'arrêt, alors elle s'est lancée. "Bonjour, suite aux événements je propose mon aide pour garder vos enfants, j'ai 21 ans et je suis véhiculée", écrit-elle dans l'annonce postée sur Facebook. "J'ai eu 110 partages, je ne pourrai pas prendre tout le monde", explique-t-elle.

