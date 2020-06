publié le 30/06/2020 à 07:15

Les Français tirent les premières leçons du confinement et changent leurs habitudes. Il y aura un avant et un après Covid : 1 Français sur 4 veut améliorer son logement, a envie d'espace, de terrasse, de jardins. C'est le résultat du baromètre ODOXA FG2A réalisé pour RTL.

Du côté de la consommation, notamment alimentaire, le constat est sans appel : on préfère désormais le "made in France". Depuis la crise sanitaire, 88% des Français veulent consommer encore plus qu'avant des produits locaux, des produits Français. Ils sont 85% à dire être encore plus attentifs qu'avant aux produits plus respectueux de l'environnement, avec une empreinte carbone réduite.

Les Français veulent tirer des leçons du confinement, et font des arbitrages : 1 sur 4 a décidé d'aménager son logement pour améliorer son cadre de vie et 16% (1 sur 6) envisagent même de déménager, de changer de résidence principale pour avoir plus d'espace, un jardin ou une terrasse, quitte à s'éloigner un peu pour respirer l'air pur. La moitié déclare clairement qu'il va dépenser encore moins qu'avant, et mettre plus d'argent sur son compte épargne.

À écouter également dans ce journal

Justice - Six policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) ont été placés, lundi 29 juin, en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Ils sont suspectés de détention et transport de stupéfiants et vol, d'après des sources concordantes.

Coronavirus aux États-Unis - Au moins 42.000 infections au Coronavirus ont été recensées aux États-Unis en 24 heures, selon le comptage lundi à 20h30, de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

George Floyd - Un juge de Minneapolis a espéré lundi pouvoir entamer le procès des policiers impliqués dans le meurtre de George Floyd le 8 mars prochain, mais a menacé de le dépayser si les parties continuaient à s'exprimer dans les médias sur ce dossier qui a révolté l'Amérique.