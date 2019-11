Des blinis de la marque Auchan rappelés en magasin

publié le 12/11/2019 à 16:16

Des paquets de blinis de la marque Auchan font l'objet d'un rappel, depuis le 12 novembre, de la part de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. La DGCCRF alerte sur la présence de Listeria monocytogene dans un lot, une bactérie pathogène pour les humains.

Le service d'État invite donc toutes les personnes en possession de Mini-blinis x16 marque Auchan 135 g (EAN : 3 596 710 466 948), lot FR 93.047.034 CE à les rapporter au point de vente où ils ont été achetés. Les produits seront remboursés. À noter que la date limite de consommation du lot rappelé est fixée au 21/11/2019.



Si vous en avez consommé et que vous présentez des symptômes de listériose, de la fièvre seule ou accompagnée de maux de tête, il est conseillé de consulter un médecin au plus vite. "Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées", ajoute la DGCCRF dans son communiqué.