publié le 27/05/2021 à 06:58

Il exerçait depuis 45 ans, au milieu des tours d'une cité populaire de Mantes-la-Ville, près de Paris. Ce médecin a décidé de jeter l'éponge. Après le saccage de son cabinet en début de semaine, le docteur Claude Fossé explique lui-même ne plus avoir la force d'exercer. Bouleversé, écœuré, il a donc choisi de mettre un terme à son activité. Il était pourtant l'un des derniers professionnels dans ce quartier des Merisiers, devenu peu à peu un désert médical.

L'affichette de la petite porte en bois est pleine d'amertume : elle évoque le cambriolage et le saccage du cabinet médical. Le docteur, à quelques jours de ses 75 ans, prend sa retraite. Il aspire désormais à la tranquillité. "Quand j'ai vu les vitres qui étaient explosées dans le cabinet, j'ai ressenti 'Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?' Alors qu'on vient en aide. On ne veut pas de merci, simplement ne pas être agressé. J'ai dit : 'j'arrête'."

Ce quartier populaire sensible et dense manquera de médecins. Au pied des immeubles, la déprime ou la colère des habitants et patients du docteur Fossé. "Je pense que le mieux serait d'aider et de rester. Même si les conditions ne sont pas faciles, en partant ça ne va pas changer les choses", estime par exemple une habitante.

Une dernière consultation a eu lieu ce jeudi 27 mai au matin, où un confrère lui a prêté un local. Le médecin travaillait ici depuis 45 ans.

