Les infos de 6h - Sobriété énergétique : les panneaux numériques publicitaires bientôt coupés ?

La Première ministre a été très claire ce lundi 29 août : il faut économiser de l'énergie si l'on veut passer l'hiver. Élisabeth Borne a demandé aux entreprises de redoubler d'efforts pour une plus grande sobriété. La fin de l'abondance passera aussi dans les gares ou les aéroports, en cas de tension à partir d'octobre, il faudra couper la publicité. Dès le 1er octobre, les publicités avec écrans numériques devront être coupées, lorsque le gestionnaire du réseau de transport d’électricité annoncera une situation de "forte tension".

On parle ici des écrans publicitaires numériques dans les gares, aéroports ou encore stations de métro. Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône, à l'origine de cette proposition, explique que ces coupures ont un réel impact sur le réseau électrique. "Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un panneau numérique publicitaire, sur sa durée de vie, consomme autant qu'un foyer de quatre personnes", dit-il.

Dans le projet de décret, obtenu par nos confrères de Contexte, il est précisé que le ministre chargé de l'Énergie peut s'opposer à ces coupures. Par ailleurs, l'obligation d'éteindre ces installations lors des pics, s'étendra aux publicités traditionnelles rétroéclairées et non pilotables à distance, au plus tard le 1er juin 2023.

