Mulhouse : un médecin agressé par un patient avec une arme à billes

Ce médecin a eu la peur de sa vie à Mulhouse, agressé par un patient. Ce praticien de SOS Médecins avait été appelé samedi 27 août en tout début d'après-midi par une patiente qui se plaignait de douleurs à la cheville. Arrivé devant l'immeuble, l'interphone ne marche pas. Le médecin met donc un peu de temps dans les étages, à trouver le bon appartement.

Lorsqu'il arrive, le conjoint de la patiente, âgé d'une trentaine d'années, lui reproche tout de suite d'avoir mis trop de temps. Le ton est très agressif. Le médecin décide malgré tout d'examiner la malade, mais pendant ce temps, son compagnon sort de la pièce et revient armé avec ce qui ressemble à un fusil à pompe. Il s'agit en fait d'une arme factice qui fonctionne à billes, mais ça, le médecin ne le sait pas.

L'homme le menace, lui ordonne de partir. Le praticien ne perd pas son sang froid, il fait demi-tour et s'en va calmement lorsqu'il entend deux détonations. Il est touché à l'arrière de la cuisse, une blessure physique sans gravité, mais la blessure psychologique est évidemment beaucoup plus profonde. Le médecin est sous le choc et ses collègues de SOS Médecins à Mulhouse ont décidé de suspendre toutes les visites à domicile jusqu'à lundi. Le tireur a lui été interpellé.

