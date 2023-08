Les hommages des parents et des élèves ont été nombreux à Lisieux

Les hommages se multiplient à Lisieux (Calvados) après la mort du principal d'un collège, retrouvé sans vie par sa fille et son épouse dans son établissement. Sur place, les élèves et les parents viennent saluer la mémoire du directeur de l'école, très apprécié et très engagé dans la lutte contre le harcèlement scolaire.

Devant l'établissement, la tristesse laisse place à l'inquiétude. Les parents et les enfants s'interrogent sur l'avenir du collège avec la rentrée qui approche. "Depuis l'arrivée de Stéphane Vitel, le collège allait mieux. Il m'était beaucoup de cœur à l'ouvrage pour éviter que les enfants se sentent délaissés", explique Cynthia, une mère de famille.

Louise, une élève de 13 ans, est partagée entre tristesse et inquiétude pour la suite. "J'ai été hospitalisée pendant une semaine à cause du harcèlement. Je n'ai pas pu lui dire merci", regrette la collégienne. "On avait fait un contrat avec des règles à respecter. J'espère que ça va quand même se dérouler avec un nouveau directeur", poursuit l'élève.

Devant la grille de l'établissement ou sur les réseaux sociaux, ces questions reviennent dans la bouche des élèves. Des doutes qui seront difficiles à effacer avant la prochaine rentrée scolaire.

